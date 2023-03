Borse europee deboli. STM scivola su scia Tesla

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari, dopo che in mattinata è stato diffuso il dato sui prezzi al consumo dell'eurozona, in calo a febbraio, ma meno delle stime degli analisti.L'inflazione e le banche centrali continuano dunque a farla da padrone. A tal proposito si attende nel pomeriggio la pubblicazione dei verbali della BCE, relativi alla riunione di febbraio, nel giorno in cui saranno diffusi i dati sui prezzi al consumo dell'Italia e soprattutto dell'Eurozona, dopo quelli in Germania che si sono dimostrati superiori alle previsioni. Ulteriori spunti arriveranno dagli interventi della presidente della BCE, Lagarde, e della consigliera SchnabelPrevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,40%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,02%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,75%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +179 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,48%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,41%, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; ferma, che segna un quasi nulla di fatto. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,02% sul; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 29.558 punti, sui livelli della vigilia.di Piazza Affari, su di giri(+4,43%) all'indomani l'annuncio di ricavi record a 2,1 miliardi nel 2022 Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,39%.Buona performance per, che cresce dell'1,92%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,88%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,47%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,45%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,92%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.del FTSE MidCap,(+2,23%),(+1,72%),(+1,40%) e(+1,24%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,51%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,80%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,38%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,24%.Tra i dati10:00: Tasso disoccupazione (atteso 7,8%; preced. 7,8%)11:00: Tasso disoccupazione (atteso 6,6%; preced. 6,7%)11:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,2%; preced. 8,6%)11:00: Prezzi consumo, mensile (preced. -0,2%)11:00: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,1%).