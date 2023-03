Scivola Piazza Affari assieme alle altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Proseguono all'insegna della debolezza le principali borse europee dovecontinuano a farla da padrone. A tal proposito si attende nel pomeriggio la pubblicazione dei, relativi alla riunione di febbraio, nel giorno in cui saranno diffusi i dati sui prezzi al consumo dell'Italia e soprattutto dell'Eurozona, dopo quelli in Germania che si sono dimostrati superiori alle previsioni. Ulteriori spunti arriveranno dagli interventi della, e della consigliera SchnabelSul mercato valutario, lieve calo dell', che scende a quota 1,063. Negli Stati Uniti, mercato del lavoro in primo piano, con le solo le richieste iniziali di disoccupazione. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,25%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 78,11 dollari per barile.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +180 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,51%.giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,60%, piccola perdita per, che scambia con un -0,35%; tentenna, che cede lo 0,49%. Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,47%; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,42%, scambiando a 29.447 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+3,02%),(+1,27%),(+1,26%) e(+1,20%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,43%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,87%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,61%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,16%.di Milano,(+1,77%),(+1,61%),(+1,55%) e(+0,85%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,61%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,50%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,43%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,12%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:10:00: Tasso disoccupazione (atteso 7,8%; preced. 7,8%)11:00: Tasso disoccupazione (atteso 6,6%; preced. 6,6%)11:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,2%; preced. 8,6%)11:00: Prezzi consumo, mensile (preced. -0,2%)11:00: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,1%).