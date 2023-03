Innovatec, risultati positivi nel 2022

Innovatec

(Teleborsa) -ha, proseguendo lungo il proprio percorso di sviluppo pur in una fase marcata da significative incertezze macroeconomiche e caratterizzata da maggiori costi energetici e da un andamento randomico della normativa ecobonus.In questo contesto, Innovatec ha continuato da oltre un anno a crescere trimestralmente double digit registrandoa Euro 289 milioni in aumento del 21% rispetto allo scorso esercizio proformato. Positivi i risultati del business dell’Efficienza Energetica – che ha generato ricavi per Euro 113 milioni (+67%) – e dell‘Ambiente ed Economia Circolare, il quale ha registrato ricavi per Euro 175 milioni (+3%) con volumi e prezzi in aumento dimostrando solidità, capacità di sviluppo e sostenibilità del business.Nonostante l’impatto derivante dallo scenario macroeconomico e normativo, l’ EBITDA si è attestato a Euro 32 milioni, sostanzialmente in linea (-3%) con il dato dello scorso esercizio, pur risentendo dei maggiori prezzi dell’energia e dei maggiori costi derivanti dall’allungamento dei cantieri ecobonus connessi allo stop&go regolatorio.L’dell’esercizio cresce del 75% rispetto all’esercizio precedente a Euro 18,7 milioni e l’EBIT margin al 6,5%.