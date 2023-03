The Italian Sea Group, il CFO Marco Carniani nominato Vice Presidente

The Italian Sea Group

(Teleborsa) - IL consiglio di amministrazione di(TISG), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan, ha deliberato difino alla prossima assemblea dei soci, che dovrà procedere al rinnovo delle cariche sociali. La nomina segue la scomparsa del Vice Presidente Giuseppe Taranto.Marco Carniani, già da nove anni in The Italian Sea Group,(CFO).Nel corso della sua carriera professionale, ha maturato unapresso primarie advisory firm di carattere internazionale. In particolare, dal 2006 al 2009, ha ricoperto la carica di Auditor e, successivamente, Senior Auditor presso Deloitte and Touche. Tra il 2009 e il 2014 ha rivestito il ruolo di Manager presso BDO.