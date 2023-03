Wall Street chiude in rialzo, Bostic (Fed) vede stop ad aumento tassi in estate

Dow Jones

(Teleborsa) -, che si lascia alle spalle l'incertezza dell'apertura e porta a casa un guadagno dell'1,05% sul; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 3.981 punti. Positivo il(+0,89%); sulla stessa tendenza, in denaro l'(+0,74%).A spingere gli acquisti sono anche le parole del presidente della Federal Reserve Bank di Atlanta,, il quale ha affermato che la banca centrale statunitense potrebbe essere in grado didi interesse quest'estate.Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,82%),(+1,26%) e(+1,21%). Il settore, con il suo -0,53%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+11,51%),(+3,43%),(+2,71%) e(+1,97%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,03%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,61%.Al top tra i, si posizionano(+9,46%),(+5,18%),(+4,77%) e(+4,43%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,85%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,59%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,49%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,27%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:15:45: PMI composito (atteso 50,2 punti; preced. 46,8 punti)15:45: PMI servizi (atteso 50,5 punti; preced. 46,8 punti)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 54,5 punti; preced. 55,2 punti)16:00: Ordini industria, mensile (preced. 1,8%)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0,1%)14:15: Occupati ADP (atteso 168K unità; preced. 106K unità)14:30: Bilancia commerciale (atteso -68,8 Mld $; preced. -67,4 Mld $).