Health Italia, ricavi 2022 salgono a 42,5 milioni di euro (+4,8%)

Health Italia

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato italiano della sanità integrativa e della offerta di soluzioni per il benessere di famiglie e dipendenti di aziende, ha chiuso ilconpari a 42,5 milioni di euro, in crescita del 4,8% rispetto ai 40,5 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente."I ricavi consolidati 2022 confermano ladi crescita che continua a mettere al suo centro il benessere della persona, supportato anche da una maggiore predisposizione delle famiglie a fare investimenti nella prevenzione e nella tutela della propria salute", ha commentato l'"Per il futuro - ha aggiunto - anche grazie agli stanziamenti del PNRR per il progetto Salute Italia, siamosul mercato nonché di incrementare le nostre performance proseguendo lo sviluppo di progetti legati alla salute e alla prevenzione sfruttando le sinergie tra le nostre linee di business".