Positivi i mercati europei. Occhi puntati sulla Fed

FTSE MIB

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Telecom Italia

Banco BPM

Unicredit

Leonardo

Amplifon

Saipem

Iveco

Campari

Seco

Banca Popolare di Sondrio

Piaggio

Ascopiave

Saras

MARR

Salcef Group

Acea

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. A dare assist al sentiment degli investitori contribuiscono le notizie giunte dalla Cina che, nel fine settimana, ha annunciato un target di crescita del 5% per il 2023. Gli addetti ai lavori guardano ancora una volta alla Federal Reserve con l'in programma martedì e mercoledì.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,064. Stamane saranno pubblicati i dati sulle vendite al dettaglio di Eurolandia. In settimana, invece, dagli USA arriveranno nuovi indicatori importanti sul mercato del lavoro: il rapporto Adp sull'occupazione nel settore privato e il rapporto sull'occupazione di febbraio. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.852 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,43% e continua a trattare a 79,34 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +174 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,38%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,22%, sottotonoche mostra una limatura dello 0,20%; resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,44%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,40%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata giovedì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 30.197 punti.di Piazza Affari, ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,91% dopo l'arrivo dell' offerta CDP-Macquarie Bene le banche:avanza dell'1,92%. Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,75%.Tra gli industriali, denaro su, che registra un rialzo dell'1,71%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, oggetto di prese di profitto dopo i recenti guadagni, che prosegue le contrattazioni a -3,52%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,22%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,02%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,89%),(+1,75%),(+1,70%) e(+1,09%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,00%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,22%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,12%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,86%.Tra ledi maggior peso:11:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso -1,8%; preced. -2,8%)11:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso 1%; preced. -2,7%)16:00: Ordini industria, mensile (atteso -1,8%; preced. 1,8%)08:00: Ordini industria, mensile (atteso -1%; preced. 3,2%)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso -0,4%; preced. 0,1%).