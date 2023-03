Positivo il Mercato americano in attesa dell'audizione di Powell

Tesla

(Teleborsa) -, in una giornata priva di grandi spunti per. L'unica indicazione odierna è arrivata dagli ordini dell'industria, che sono diminuiti a gennaio 2023 (soprattutto a causa dei cali nella domanda di aerei civili), risultando comunque migliori delle attese.Gli operatori attendonodel presidente della Feddavanti al Congresso degli Stati Uniti (domani e mercoledì) e ildi venerdì, che incideranno sulle aspettative riguardanti la politica della Fed nella sua prossima riunione alla fine di questo mese.Nel weekend, la presidente della Federal Reserve Bank di San Francisco,, ha affermato che "per lasciarci alle spalle questo episodio di alta inflazione, sarà probabilmente necessario un, mantenuto per un periodo più lungo".In ribasso, che ha, meno di due mesi dopo il suo ultimo round di sconti. Il produttore di veicoli elettrici ha tagliato il prezzo di partenza per le sue auto Model S e Model X rispettivamente di 5.000 e 10.000 dollari. Affonda, che ha comunicato di averdel 2022.In rialzo, che ha ricevuto , finalizzata al delisting dal Nasdaq, dalla società di private equity Silver Lake Management e dal Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB).Lieve aumento per la, che mostra sulun rialzo dello 0,26%; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 4.062 punti. Positivo il(+0,73%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l'(+0,66%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i(+1,23%) e(+0,98%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,24%.del Dow Jones,(+3,28%),(+2,67%),(+1,38%) e(+1,11%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,34%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,79%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,21%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.(+3,78%),(+2,85%),(+2,67%) e(+2,65%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -8,01%. Preda dei venditori, con un decremento del 3,16%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,85%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,58%.