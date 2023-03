Reway verso debutto in Borsa con capitalizzazione di 94 milioni

(Teleborsa) -è pronto a sbarcare a Piazza Affari con unadi oltre 94 milioni di euro (96 milioni assumendo l'integrale esercizio dell'opzione di greenshoe), dopo averquasi 18 milioni di euro (20 milioni se si comprendono anche i 2 milioni dall'eventuale esercizio dell'opzione di greenshoe). Ilè pari a 3,10 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (tra 3,10 e 3,75 euro per azione). Lo si apprende dall'aggiornamento della comunicazione di pre-ammissione a Borsa Italiana.Ilè pari al 19,13% (20,81% assumendo l'integrale esercizio dell'opzione di greenshoe e sempre escludendo le azioni a voto plurimo). In termini di diritti di voto, il mercato ha in mano il 10,98% (12,06% dopo la greenshoe).Il processo di quotazione su, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita, è curato da(che riveste il ruolo di Euronext Growth Advisor e Specialista). L'ammissione alle negoziazioni da parte di Borsa Italiana è attesa nella giornata odierna.La società è a capo di un gruppo composto, oltre che dall'emittente stesso, dalle società Manutenzioni Generali Autostrade (MGA), TLS Tecnologie (TLS) e SOTECO, specializzate nelle. Al 31 dicembre 2021 e al 30 giugno 2022 il gruppo presentarispettivamente per circa 90,8 milioni di euro e per circa 56 milioni di euro, realizzati interamente in Italia.Dopo l'ammissione e prima dell'eventuale esercizio dell'opzione di greenshoe,(riconducibile al presidenteper il 71%, al figlio Alex Luccini per il 25% e alla coniuge Maryna Syvtsova per il restante 4%) avrà il 75,68% dei diritti di voto e il 57,65% delle azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni,(società riconducibile per il 100% a Raffaella Casillo) avrà l'8,00% dei diritti di voto e il 13,94% delle azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni,avrà il 5,34% dei diritti di voto e il 9,29% delle azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni.