Borse europee senza direzione con occhi a dichiarazioni Powell

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari. Gli operatoridavanti al Congresso degli Stati Uniti (in programma oggi e domani) per aggiornare le loro aspettative sulla politica della Fed, in vista della sua prossima riunione alla fine di questo mese.Per quanto riguarda i è risultata in diminuzione la produzione industriale in Spagna nel mese di gennaio 2023, mentre sono continuati ad aumentare, contro attese per una contrazione, gli ordinativi all'industria in Germania nello stesso mese.Sul fronte della, l'austriacosi è schierato ieri esplicitamente a favore di una estensione dei rialzi dei tassi BCE ben oltre il 4%, sostenendo che la politica monetaria diventerà restrittiva soltanto sopra tale livello. Più morbide le dichiarazioni di Philip, membro del comitato esecutivo BCE: anche lui ritiene necessari altri rialzi dei tassi dopo quello di marzo, ma la loro dimensione dipenderà dai dati e dall'evoluzione delle previsioni economiche.A Piazza Affaridi SAES Getters, dopo che l'amministratore indipendente Luciana Sara Rovelli ha rassegnato ledi visione strategica con particolare riferimento ai sistemi di remunerazione delle funzioni apicali manageriali".L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,067. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,25%. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,08%.Sulla parità lo, che rimane a quota +173 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 4,37%.composta, che cresce di un modesto +0,24%, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,23%, eè stabile, riportando un moderato +0,19%.Sosta sulla parità la, con ilche si attesta a 27.981 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 30.249 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,08%); poco sopra la parità il(+0,36%).di Piazza Affari, buona performance per, che cresce del 2,54%. Resistente, che segna un piccolo aumento dell'1,44% (dopo la raccolta netta record per 1,46 miliardi a febbraio).avanza dell'1,42%. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dell'1,38%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,16%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,86%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,74% (dopo un ottimo avvio in scia ai risultati 2022). Sottotonoche mostra una limatura dello 0,72%.Tra i(+3,25%),(+2,28%),(+1,87%) e(+1,74%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,64%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,06%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,92%.