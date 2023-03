Giornata "no" a Wall Street, effetto Powell

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

finanziario

materiali

utilities

JP Morgan

Goldman Sachs

Walgreens Boots Alliance,

Home Depot

Advanced Micro Devices

Atlassian

AirBnb

Nvidia

Rivian Automotive,

Sirius XM Radio

Lucid Group,

Illumina,

(Teleborsa) - Pioggia di vendite sul listino USA, dopo le parole da "falco" di Jerome Powell . Il presidente della Federal Reserve, parlando alla Commissione bancaria del Senato, ha anticipato una politica monetaria potenzialmente ancora più aggressiva, se le condizioni economiche lo permetteranno.Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones scambia con una pesante flessione dell'1,53%; sulla stessa linea, vendite diffuse sull', che continua la giornata a 3.995 punti. In ribasso il(-0,79%); con analoga direzione, in rosso l'(-1,24%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,53%),(-2,00%) e(-1,94%).In questaper la Borsa di New York, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,85%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,28%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,27%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,24%.Al top tra i, si posizionano(+3,45%),(+1,72%),(+1,27%) e(+1,24%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -10,64%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,53%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,97%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,23%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso -0,4%; preced. 0,1%)14:15: Occupati ADP (atteso 195K unità; preced. 106K unità)14:30: Bilancia commerciale (atteso -69 Mld $; preced. -67,4 Mld $)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 1,17 Mln barili)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 102,94K unità).