Wall Street accelera al ribasso dopo Powell

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

finanziario

materiali

utilities

(Teleborsa) - Accelera al ribasso la borsa di Wall Street dopo che il intervenendo sulla politica monetaria davanti alla commissione Bancaria del Senato ha sottolineato che il picco dei tassi di interesse sarà "probabilmente più alto di quanto previsto" e che la Fed è "pronta ad accelerare" sui rialzi del costo del denaro se le condizioni economiche lo consentiranno.La prospettiva di una Fed più "falco" che potrebbe alzare i tassi in misura più ampia e per un tempo più lungo del previsto, alla luce della forza dell'economia americana, ha portato i mercati americani ad accelerare al ribasso, ma anche le borse europee. Sul mercato valutario, balzo rialzista del dollaro, con l'euro che cala sotto quota 1,06 sulla valuta statunitense.Tra gli indici statunitensi, ilscambia con un calo dello 0,68%; sulla stessa linea, perde terreno l', che retrocede a 4.017 punti, ritracciando dello 0,78%. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,56%; sulla stessa linea, variazioni negative per l'(-0,76%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,35%),(-1,29%) e(-1,19%).