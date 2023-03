Wall Street cauta aspettando Powell

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street con i riflettori del mercato puntati sulla(continuerà anche domani), che si apre oggi con l’intervento davanti alla commissione bancaria del Senato.Altro appuntamento chiave della settimana è con la pubblicazione deldi febbraio che sarà diffuso venerdì. Entrambi gli eventi saranno di fondamentale importanza per capire le strategie della Federal Reserve sui tassi di interesse. Il mercato, intanto, scommette che la banca centrale americana alzerà i tassi oltre il 5,1% stimato dai componenti della Fed a dicembre.La prossima settimana, il 16 marzo, si riunirà il consiglio direttivo della BCE, mentre il 22 marzo annuncerà le proprie decisioni la Federal Reserve.Tra gli indici statunitensi, continua la sessione sui livelli della vigilia ilche si ferma a 33.428 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 4.046 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Senza direzione il(+0,04%); con analoga direzione, pressoché invariato l'(-0,05%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-0,65%) e(-0,64%).Tra i(+3,95%),(+1,85%),(+1,55%) e(+1,33%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,07%.scende dell'1,77%.Calo deciso per, che segna un -1,55%.è stabile, riportando un moderato -1,48%.Al top tra i, si posizionano(+3,77%),(+2,41%),(+1,93%) e(+1,85%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,87%.In apnea, che arretra del 4,02%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,86%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,41%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso -0,4%; preced. 0,1%)14:15: Occupati ADP (atteso 195K unità; preced. 106K unità)14:30: Bilancia commerciale (atteso -69 Mld $; preced. -67,4 Mld $)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 1,17 Mln barili)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 102,94K unità).