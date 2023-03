Alla deriva la Borsa americana dopo parole Powell

S&P-500

(Teleborsa) - Giornata nera per la Borsa di New York, che affonda con una discesa dell'1,72%, spezzando la catena positiva di quattro consecutivi rialzi, iniziata mercoledì scorso, dopo l'audizione al Congresso di Powell che nella mattina statunitense ha lanciato segnali restrittivi per la politica monetaria statunitense; sulla stessa linea, l'è crollato dell'1,53%, scendendo fino a 3.986 punti.In ribasso il(-1,22%); sulla stessa linea, in rosso l'(-1,49%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nel listino, i settori(-2,54%),(-1,99%) e(-1,75%) sono stati tra i più venduti.Tutte le Blue Chip del Dow JonesLe più forti vendite si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,70%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,09%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,07%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,94%.Tra idel Nasdaq 100,(+1,17%) e(+0,69%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -14,54%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,78%.Scende, con un ribasso del 5,58%.scende del 3,70%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:15: Occupati ADP (atteso 195K unità; preced. 106K unità)14:30: Bilancia commerciale (atteso -69 Mld $; preced. -67,4 Mld $)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 1,17 Mln barili)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 102,94K unità)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 195K unità; preced. 190K unità)14:30: Variazione occupati (atteso 200K unità; preced. 517K unità)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,4%; preced. 3,4%).