L'Europa resta al palo, occhi puntati su dichiarazioni banchieri centrali

(Teleborsa) -. L'attenzione degli investitori è sulle dichiarazioni riguardanti la politica monetaria, sulle due sponde dell'Oceano. La prima parte dell'audizione al Congresso del ha alimentato i timori di una politica monetaria ancora particolarmente restrittiva negli Stati Uniti. Oggi saranno attentamente monitorati i numeri ADP sugli occupati del settore privato USA e la seconda parte dell'audizione di Powell.In Europa, ha detto di non apprezzare le dichiarazioni dei colleghi del board della BCE. "L'incertezza è così elevata che come consiglio direttivo BCE abbiamo concordato di decidere meeting by meeting, senza forward guidance. Non apprezzo perciò dichiarazioni di miei colleghi circa futuri e prolungati aumenti dei tassi. Non so, non sappiamo abbastanza", ha detto durante un evento.Sul, Eurostat ha comunicato che la crescita economica della zona euro è stata pari a zero nel quarto trimestre rispetto al terzo e dell'1,8% rispetto a un anno prima. Dati positivi sono invece arrivati dalla Germania, dove la produzione industriale a gennaio è aumentata molto più del previsto.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,054. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.814,2 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,53%.Invariato lo, che si posiziona a +175 punti base, con il rendimento delche si attesta al 4,41%.è stabile, riportando un moderato +0,15%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,2%, e si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,20%.continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,05% sul; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 30.020 punti.Leggermente negativo il(-0,31%); consolida i livelli della vigilia il(-0,08%).di Piazza Affari, ben impostata, che mostra un incremento dell'1,92%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dell'1,45%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1,45%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dell'1,25%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,23%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,94%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,92%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i(+6,23%),(+1,87%),(+0,96%) e(+0,79%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,56%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,41%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,24%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,17%.