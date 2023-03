Opzione donna, Calderone: "Si lavora a stop criterio figli"

(Teleborsa) - "Stiamo lavorando suil ministero ha fatto più proiezioni, le ha già mandate anche al Mef in modo che sia possibile determinare i costi delle eventuali modifiche. Sono in attesa, spero di avere risposte a breve, per fare in modo che alcune parti della norma inserita in manovra possano essere risistemate". È quanto afferma ladopo la cerimonia al Quirinale per l'8 marzo."Una delle ipotesi" sul tavolo – fa sapere Calderone – è quella di eliminare il riferimento ai figli. Modifiche in arrivo anche sul fronte dell'Secondo la ministra "potrebbe essere utile unificare l'età delle lavoratrici subordinate e autonome. La differenza che viene dall'impianto precedente – 58 anni se dipendenti e 59 anni se autonome, con 35 anni di contributi per tutte (ndr) – non la comprendo a livello di impostazione perché, anzi, le carriere delle lavoratrici autonome sono ancor più caratterizzate da momenti di discontinuità".