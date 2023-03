Reway Group, Luccini: debutto in Borsa positivo, grande interesse da investitori

Reway Group

(Teleborsa) - "Oggi il nostro. Il mercato finanziario e gli investitori hanno mostrato fin dai primi momenti unnei confronti die ci hanno premiato con un primo giorno di negoziazioni più che soddisfacente". Lo afferma il presidente e amministratore delegato, commentando l'andamento del primo giorno di scambi a Piazza Affari.Il titolo ha terminato la prima seduta su Euronext Growth Milan (EGM) a quota 3,25 euro, inrispetto al prezzo di collocamento di 3,10 euro, raggiungendo una capitalizzazione di oltre 98,6 milioni di euro."La, comunità finanziaria, clienti e partner, che vorranno credere nella nostra visione e nella nostra strategia di business - ha aggiunto Luccini - Inauguriamo dunque un nuovo capitolo nella storia di Reway, certi di avere tutte le carte in regola per portare a termine i nostri progetti di sviluppo, attraverso un’espansione sia per linee interne che per linee esterne".