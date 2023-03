Stabile la Borsa di New York con occhi alle parole di Powell

ING

(Teleborsa) - Wall Street è poco mossa dopo i bruschi cali di ieri, innescati dalle parole del presidente della Fed Jerome Powell davanti ai parlamentari statunitensi. "Gli ultimi dati economici sono risultati più robusti del previsto, il che suggerisce che", ha affermato il numero uno della banca centrale statunitense nell'audizione semi annuale al Congresso, che continua nella giornata odierna.Queste parole, arrivate in seguito a dati economici più robusti del previsto, stanno spingendo gli analisti a interrogarsi sulle prossime mosse della Federal Reserve. Il timore è che, se i dati in uscita nei prossimi giorni (mercato del lavoro, CPI, vendite al dettaglio, produzione industriale) confermeranno trend in riaccelerazione per attività e prezzi, il FOMC potrebbe"Il mercato ha ora riprezzato a un aumento di 50 pb per la riunione di marzo - hanno scritto gli economisti di- Non è completamente scontato, ma èdi attuare un rialzo da 50pb se necessario. Alla fine spetterà ai rilasci di dati a venire, e in particolare al rapporto sulle buste paga di questo venerdì".Intanto, continua a mostrarsi solido ila febbraio 2023, secondo il consueto report della Automated Data Processing (ADP) riferito al settore privato. Gli occupati hanno registrato infatti un aumento di 242 mila posti di lavoro, superiore alle attese dagli analisti.Sempre sul fronte macroeconomico, è aumentato ilamericano nel mese di gennaio 2023 e sono cresciute lesettimanali, nonostante l'ulteriore aumento dei tassi.Per quanto riguarda le(storica azienda conserviera statunitense famosa per le sue zuppe) ha migliorato l'outlook dopo un trimestre in crescita a doppia cifra,(attivo nel settore degli alcolici e del vino) ha registrato vendite in aumento e margini sotto pressione,(servizio di styling personale online) ha sperimentato ricavi e clienti in calo nell'ultimo trimestre.Tra ic'è, dopo che ladi Warren Buffett ha ripreso i suoi acquisti di azioni, aumentando la sua partecipazione nella compagnia petrolifera a circa il 22,2%., ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 32.850 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 3.986 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,08%); sulla stessa linea, consolida i livelli della vigilia l'(-0,02%).