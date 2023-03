Wall Street poco mossa dopo parole Powell e dati occupazione

Campbell Soup

(Teleborsa) -, dopo i bruschi cali di ieri, con ilche ha ribadito di non aver ancora preso una decisione sull'entità dell'aumento dei tassi di interesse che sarà attuato alla prossima riunione della banca centrale statunitense. "Non abbiamo preso nessuna decisione sulla velocità dei rialzi dei tassi e, e quindi adegueremo il percorso ai dati", ha affermato in un'audizione al Congresso statunitense.Intanto, continua a mostrarsi solido ila febbraio 2023, secondo il consueto report della Automated Data Processing (ADP) riferito al settore privato. Gli occupati hanno registrato infatti un aumento di 242 mila posti di lavoro, superiore alle attese dagli analisti.Inoltre, ilnegli Stati Uniti è sceso a gennaio 2023, ma è comunque risultato superiore alle attese degli analisti.Sempre sul fronte macroeconomico, è aumentato ilamericano nel mese di gennaio 2023 e sono cresciute lesettimanali, nonostante l'ulteriore aumento dei tassi.Per quanto riguarda le(storica azienda conserviera statunitense famosa per le sue zuppe) ha migliorato l'outlook dopo un trimestre in crescita a doppia cifra,(attivo nel settore degli alcolici e del vino) ha registrato vendite in aumento e margini sotto pressione,(servizio di styling personale online) ha sperimentato ricavi e clienti in calo nell'ultimo trimestre.Si muove, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,46%, mentre, al contrario, incolore l', che continua la seduta a 3.983 punti, sui livelli della vigilia. In moderato rialzo il(+0,23%); senza direzione l'(-0,14%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i(+0,62%),(+0,56%) e(+0,44%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,53%),(-0,84%) e(-0,56%).Tra i(+1,00%),(+0,91%),(+0,77%) e(+0,74%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,84%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,24%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,19%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,06%.Tra i(+3,53%),(+3,39%),(+3,27%) e(+2,99%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,84%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,57%.scende del 3,55%. Calo deciso per, che segna un -2,91%.