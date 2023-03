Antares Vision prosegue partnership con Pastificio Rana per soluzioni di ispezione

Antares Vision

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti,, leader mondiale nel mercato della pasta fresca, per efficientare il processo di controllo qualità di prodotti e packaging. La collaborazione è iniziata nel 2019 e riguarda la fornitura di sistemi di ispezione in linea per il rilevamento della presenza di microfori nelle confezioni.Nello specifico, Antares Vision Group ha fornito"Siamo orgogliosi di consolidare questa partnership con il Pastificio Rana, sia grazie all'eccellenza tecnologica nelle soluzioni per il controllo della qualità e dell'integrità del prodotto, sia grazie alla nostra presenza mondiale - ha commentatodi Antares Vision - Investire in ricerca e innovazione è nel DNA di Antares Vision Group: oggi siamo in grado di offrire un ecosistema tecnologico completo per garantire la sicurezza alimentare nonché soluzioni di tracciabilità e di efficienza, per proteggere ogni prodotto dall'origine e monitorarlo durante ogni step di filiera fino al consumatore finale".