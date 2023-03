Stabile la Borsa di New York dopo Powell e dati lavoro

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,18% sul; sulla stessa linea, resta piatto l', con chiusura su 3.992 punti. In moderato rialzo il(+0,52%); senza direzione l'(+0,08%).Il presidente della Fed Jerome Powell ha ribadito di non aver ancora preso una decisione sull'entità dell'aumento dei tassi di interesse che sarà attuato alla prossima riunione della banca centrale statunitense. "Non abbiamo preso nessuna decisione sulla velocità dei rialzi dei tassi e non siamo su un percorso predefinito, e quindi adegueremo il percorso ai dati", ha affermato in un'audizione al Congresso statunitense. Intanto, continua a mostrarsi solido il mercato del lavoro statunitense a febbraio 2023, secondo il consueto report della Automated Data Processing (ADP) riferito al settore privato. Gli occupati hanno registrato infatti un aumento di 242 mila posti di lavoro, superiore alle attese dagli analisti.Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+0,84%),(+0,78%) e(+0,47%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,02%),(-0,56%) e(-0,41%).Al top tra i(+1,76%),(+1,05%),(+1,00%) e(+1,00%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,69%.Tentenna, che cede l'1,44%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,00%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,83%.Al top tra i, si posizionano(+4,98%),(+3,97%),(+3,83%) e(+3,77%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,93%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,80%.scende del 3,70%.Calo deciso per, che segna un -3,04%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 102,94K unità)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 195K unità; preced. 190K unità)14:30: Variazione occupati (atteso 200K unità; preced. 517K unità)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,4%; preced. 3,4%)16:00: Vendite industria, mensile16:00: Scorte industria, mensile.