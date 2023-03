Wall Street è poco mossa, attesa per dati occupazione

Dow Jones

(Teleborsa) -a 211.000 durante la settimana terminata il 4 marzo , rispetto alle aspettative del mercato di 195.000 e considerando che si tratta della prima volta che le richieste hanno superato quota 200.000 dall'inizio di gennaio. Il dato macroeconomico arriva dopo quello sulle offerte di lavoro di ieri ( risultate in calo ma sopra le aspettative ) e, che sarà diffuso nella giornata di domani.Gli investitori sperano in una lettura debole, che non rafforzi quindi l'idea di un'economia ancora troppo forte, che spingerebbe la Federal Reserve a mantenere un'per riportare l'inflazione sotto controllo.Ieri il ha ripetuto che i dati determineranno la dimensione del rialzo dei tassi alla prossima riunione, sottolineando che non è stata ancora presa una decisione al riguardo. Powell, in audizione alla Camera, ha detto che sono, in particolare quelli sul mercato del lavoro in uscita venerdì 10 e quelli sull'inflazione in pubblicazione la prossima settimana (CPI e PPI).Il ha rilevato attività in lieve aumento e continuo miglioramento delle strozzature all'offerta, un mercato del lavoro che rimane "solido" con aumenti dell'occupazione "modesti o moderati", mentre le pressioni inflazionistiche restano diffuse, anche se gli aumenti dei prezzi sono in via di riduzione in molte aree.Ilcontinua la seduta vicino alla parità, con ilche lima lo 0,20%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l', che retrocede a 3.983 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,09%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia l'(-0,12%).(+0,92%),(+0,43%) e(+0,41%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-2,75%),(-1,35%) e(-0,49%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,75%),(+1,09%),(+0,67%) e(+0,54%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,74%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,61%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,34%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,25%.Al top tra i, si posizionano(+3,40%),(+2,75%),(+2,41%) e(+1,78%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -10,82%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 6,64%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,14%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,71%.