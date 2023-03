Eurizon, risultati 2022 solidi in un contesto difficile: patrimonio a 383 miliardi

Gruppo Intesa Sanpaolo,

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società di asset management delspecializzata nella gestione di prodotti e servizi per la clientela retail, private e istituzionale, ha approvato iIlsi attesta adi euro, mentre(compreso l’utile di pertinenza di terzi) è stato pari adi euro e l’utile lordo consolidato a 764 milioni di euro. Il margine dasi è attestato a. Risultati "rilevanti" - si sottolinea - ottenuti "in un anno caratterizzato da eventi inattesi, con impatti negativi su tutti i mercati". Il cost/incomeratio è al 21%, confermando i livelli di efficienza della società."In un anno caratterizzato da un contesto molto difficile e sfidante, la squadra di Eurizon ha consegnato risultati onorevoli, grazie alle competenze gestionali, alla qualità dei prodotti e al modello di servizio modulato per ciascun mercato in base alle caratteristiche e necessità dei clienti", ha spiegato, Amministratore Delegato di Eurizon.Ladel 2022 è statadi euro, spinta dalle Gestioni di Portafogli istituzionali che hanno raccolto 2,2 miliardi. In particolare si è avuto l’ingresso di nuovi mandati, soprattutto previdenziali (tre mandati dal fondo pemnsione Cometa per complessivi 2,,5 miliari) e la riconferma da parte di clienti già in essere., a fronte di una, si registra un contributo positivo di 5,9 miliardi di euro della componente extra-captive in Italia, derivante soprattutto dalla clientela istituzionale.Ilmantiene laper patrimonioitaliano (dati Assogestioni) edconferma unae una posizione di spicco sulla clientela istituzionale con, di cui circa 19,6 miliardi per Fondi Pensione e Casse di Previdenza.Gli, che quindi promuovono, tra le altre, tematiche ambientali, sociali o che hanno obiettivi di investimento sostenibile, hanno raggiunto idi euro, pari aldei fondi totali. Eurizon conferma, inoltre, il crescentepartecipando a 254 assembleee e votando 3324 risoluzioni, ed ha realizzato un miglioramento della, rispetto al 2021: si è classificata al 35° posto, con un punteggio più che raddoppiato rispetto all’anno precedente da 32% a 69%. Inoltre, ad ottobre Eurizon è stata laa dare disclosure degli impegni stabiliti dalla(NZAMI), finalizzati a raggiungere entro il 2050 la neutralità delle emissioni nette di gas serra dei patrimoni gestiti. Su questo filone, sono stati lanciati da settembre i primi due fondi “Net Zero” che investono in società con obiettivi di zero emissioni nette di gas serra entro il 2050