Forte calo del mercato americano, zavorrato dalle banche

(Teleborsa) - A, forte calo del(-1,66%), che ha toccato 32.255 punti: l'prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata martedì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sull', che chiude la giornata a 3.918 punti, in forte calo dell'1,85%. Depresso il(-1,8%); sulla stessa tendenza, in netto peggioramento l'(-1,79%).L'dell'S&P 500 ha chiuso in ribasso del 6,6%, con gli investitori preoccupati dalle vicende di. Quest'ultima ha lanciato una vendita di azioni per sostenere il proprio bilancio a causa del calo dei depositi delle startup in difficoltà per i finanziamenti.Risultato negativo a Wall Street per tutti idell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-4,10%),(-2,54%) e(-2,36%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+1,77%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,38%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,45%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,18%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,12%.(+1,81%),(+0,74%) e(+0,60%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -11,26%.Lettera su, che registra un importante calo del 7,93%.Scende, con un ribasso del 5,62%.Crolla, con una flessione del 5,19%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Variazione occupati (atteso 200K unità; preced. 517K unità)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,4%; preced. 3,4%)14:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 6,4%)14:30: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,5%)14:30: Empire State Index (preced. -5,8 punti)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,7%)14:30: Prezzi produzione, annuale (preced. 6%).