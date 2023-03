Piazza Affari in pesante ribasso zavorrata dalle banche, bene Leonardo

Silicon Valley Bank

Silvergate

Leonardo

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Leonardo

Buzzi Unicem

Italgas

BPER

Fineco

Azimut

Unicredit

Danieli

Banca MPS

El.En

Tinexta

Cembre

(Teleborsa) -, con Piazza Affari maglia nera per il peso maggiore delle banche nel suo principale indice. Il settore bancario è infatti sotto pressione a livello globale per le difficoltà finanziarie dellae il fallimento dell'istituto attivo nelle cripto-valute. I due istituti statunitensi hanno dimensioni relativamente contenute, ma hanno grandi interconnessioni nell'ecosistema tech e delle startup.A Piazza Affaridi, con il CEOche ha affermato di ritenere "prioritario mantenere un costante ritorno agli azionisti", sottolineando come l'anno appena trascorso sia stato molto importante dal punto di vista di esecuzioni degli ordini, lasciando il gruppo della difesa più resiliente e "pronto a cogliere nuove opportunità".Sul fronte macroeconomico, i hanno registrato una flessione congiunturale di eccezionale entità e una netta decelerazione della crescita tendenziale, principalmente a causa del crollo del prezzo del gas naturale.Restando in Eurozona, è migliorato ila gennaio, mentre è stata confermata a un livello elevatoa febbraio.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,059. L'è sostanzialmente stabile su 1.832,6 dollari l'oncia. Sessione debole per il(Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,67%.Balza in alto lo, posizionandosi a +172 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento delpari al 4,24%.preda dei venditori, con un decremento dell'1,42%, tonfo di, che mostra una caduta dell'1,89%, e si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,35%., forte calo del(-1,76%), che ha toccato 27.223 punti; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che continua la giornata a 29.427 punti, in forte calo dell'1,72%. In rosso il(-1,44%); sulla stessa linea, pesante il(-1,62%).Tra lea grande capitalizzazione, andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,61%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dell'1,33%.Resistente, che segna un piccolo aumento dell'1,26%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,19%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,19%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,80%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,35%.a Milano,ottiene un +1,43%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,20%.Scende, con un ribasso del 4,10%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,56%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,01%.