Alerion, aggiornamento sull'esecuzione del piano di acquisto di azioni proprie

Alerion

Società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili

(Teleborsa) -ha informato di aver, dal 6 al 10 marzo 2023, complessivamenteal prezzo medio di 30,6791 euro per azione, per uncomplessivo di, nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 22 aprile 2022.Il numero complessivo delle azioni proprie detenute da Alerion al 10 marzo compreso è pari a 351.267 rappresentative dello 0,64774% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, sostanzialmente invariata la seduta per la, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.