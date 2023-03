Azimut, CdA propone dividendo 2022 a 1,30 euro per azione

Azimut Holding

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha deliberato di proporre all’Assemblea dei soci, la cui convocazione è prevista per il 27 aprile 2023, la distribuzione di un dividendo totale ordinario di 1,30 euro per azione al lordo delle ritenute di legge (pari ad un dividend yield del 6.2% ai prezzi attuali).Il dividendo di 1,30 sarà pagato interamente per cassa.La data di pagamento del dividendo è prevista per il 24 maggio 2023, con stacco cedola il 22 maggio 2023 e record date 23 maggio 2023.