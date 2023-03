Bifire, ricavi 2022 salgono a 42 milioni di euro (+45,6%)

Bifire

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di materiali per la protezione al fuoco e l'isolamento termico nei settori dell'edilizia e dell'industria, ha chiuso iconpari a 42 milioni di euro nel 2022, in crescita del 45,6% sull'anno precedente, che già aveva registrato un +49% sul 2020."Siamo soddisfatti in generale per la positività dei risultati raggiunti e in modo particolare perché i numeri del fatturato hanno superato le attese degli analisti - ha commentato l'- Siamo convinti che il futuro prossimo ci porterà delle nuove opportunità di business anche grazie alla volontà dell'Unione europea di innalzare il livello della certificazione degli immobili, questo si traduce per noi di Bifire ina cui fornire i nostri prodotti altamente tecnologici e già rispondenti alle necessità tecniche richieste"."Per quanto riguarda le prospettive di crescita long term la strategia di espansione è confermata dalche ha come obiettivo quello di sostenere la presenza dei nostri prodotti nei paesi stranieri, in primis la Germania, mercato per noi di grande interesse", ha aggiunto.