Milano maglia nera tra le Borse europee con tonfo banche

(Teleborsa) -, assieme agli altri Eurolistini. Sul mercato prevale incertezza e gli investitori restano cauti nonostante l'intervento del governo americano per salvare i depositi delle banche fallite e dopo il salvataggio da parte di Hsbc del ramo britannico della Silicon Valley. I future sui Fed Fund considerano ora una stretta di soli 25 punti base al vertice di marzo non escludendo il mantenimento dello status quo.Sul mercato valutario, l'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,26%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dell'1,17%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 74,37 dollari per barile, in forte calo del 3,02%.Sale molto lo, raggiungendo +181 punti base, con un deciso aumento di 9 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 4,02%.sensibili perdite per, in calo del 2,49%, in apnea, che arretra del 2,03%, e tonfo di, che mostra una caduta del 2,30%. Sessione da dimenticare per la Borsa italiana, con ilche sta lasciando sul terreno il 3,68%: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata giovedì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, ilcrolla del 3,65%, scendendo fino a 28.406 punti.Tra lea grande capitalizzazione, resistente, che segna un piccolo aumento dell'1,24%.avanza dello 0,53%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -8,62%.Lettera su, che registra un importante calo del 7,64%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 7,36%.Scende, con un ribasso del 7,10%.per tutti i titoli a media capitalizzazione italiani.Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -9,79%.Crolla, con una flessione dell'8,20%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 7,48%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 6,78%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:08:00: Tasso disoccupazione (atteso 3,8%; preced. 3,7%)08:00: Richieste sussidi disoccupazione (atteso -12,4K unità; preced. -12,9K unità)09:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 6,1%; preced. 5,9%)09:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 1%; preced. -0,2%)10:00: Produzione industriale, annuale (preced. 0,1%).