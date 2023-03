REVO Insurance: upgrade a Buy da Intesa, conferme da Equita

Intesa Sanpaolo

REVO Insurance

Equita

(Teleborsa) -hada "Add" la raccomandazione su, compagnia assicurativa quotata su Euronext STAR Milan,a 11,0 euro per azione (da 10,4 euro). A giustificare l'upgrade sulla società guidata da Alberto Minali sono stati i risultati sopra le attese per l'esercizio 2022 Gli analisti hannoin media del +7% sull'utile netto operativo e +3% sull'utile netto, e hanno affermato di aver rafforzato la visione positiva sulla società, sulla base del suo, che: 1) mira alla domanda assicurativa non sfruttata sulle specialty lines e il rischio parametrico dedicate alle PMI; 2) è caratterizzato da un approccio innovativo e flessibile, facendo leva su un uso avanzato della tecnologia (piattaforma proprietaria OverX) per ottimizzare e snellire il processo di sottoscrizione dei rischi e di gestione dei sinistri.ha confermato la raccomandazione "" e ilper azione."REVO Insurance ha registrato ottimi risultati FY22,in termini di premi, utile operativo e utile netto - si legge in una nota - Se il 2023 sarà l'anno chiave per capire l'effettiva redditività che la compagnia potrà trarre dai premi sottoscritti, lee coerenti/al di sopra della traiettoria di crescita delineata nel piano industriale".