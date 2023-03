Sesa migliora guidance dopo primi 9 mesi in forte crescita

Sesa

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, ha acquisito chiuso idell'esercizio (periodo al 31 gennaio 2023) conconsolidati pari a 2.176,4 milioni di euro (+23,8%), unpari a 156 milioni di euro (+25,2%) e undi competenza del gruppo Adjusted pari a 76,5 milioni di euro (+23%).Laal 31 gennaio 2023 è attiva (liquidità netta) per 199,6 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai 177,8 milioni al 31 gennaio 2022, grazie ad unnel periodo degli ultimi 12 mesi di circa 130 milioni, al netto di investimenti in acquisizioni societarie ed infrastrutture tecnologiche per circa 115 milioni e di distribuzione di dividendi e piano di buyback per complessivi 27 milioni.Alla luce dei positivi risultati, del contributo atteso dalla leva esterna grazie alle circa 50 acquisizioni bolt-on concluse negli ultimi tre anni e delle aspettative di crescita della domanda di digitalizzazione nei mercati in cui opera, Sesa ha confermato "l'outlook favorevole per l'intero esercizio" al 30 aprile 2023, con un: nuovo target di ricavi nel range compreso tra 2,8 miliardi e 2,9 miliardi, di EBITDA tra 200 milioni e 210 milioni, per una crescita di EBITDA nel range compreso tra +20% e +25% vs FY 2022 (rispetto al range compreso tra +16% e +22% Y/Y già comunicato)."I risultati al 31 gennaio 2023di sviluppo di competenze e risorse umane, con una forte crescita di ricavi, prevalentemente organica, a fronte di una domanda di digitalizzazione di imprese ed organizzazioni che resta significativamente superiore ai livelli pre-Covid", ha commentato l'"Alla luce dell'andamento della domanda, degli investimenti in competenze e soluzioni innovative e della capacità di aggregazione industriale grazie alla ricca pipeline di M&A bolt-on,con crescite attese di ricavi ed EBITDA consolidati di oltre il 20% per l'esercizio al 30 aprile 2023, continuando a supportare i nostri stakeholder nell'attuale fase di evoluzione digitale e proseguendo il nostro track record di crescita di lungo periodo", ha aggiunto.