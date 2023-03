Wall Street in positivo su possibile pausa Fed nell'aumento tassi

Silicon Valley Bank

Signature Bank

First Republic Bank

Western Alliance Bancorp

PacWest Bancorp

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

utilities

informatica

sanitario

finanziario

energia

materiali

Microsoft

Amgen

Apple

Salesforce,

American Express

Goldman Sachs

Dow,

Merck

Illumina

Seagen

Moderna

Pdd Holdings Inc. Sponsored Adr

Fiserv

Cognizant Technology Solutions

Diamondback Energy

Rivian Automotive

(Teleborsa) -, con gli investitori che valutano una possibile pausa nei rialzi dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve a marzo. Lesovrasta quindi i timori per un effetto contagio a seguito del crollo della(SVB) e di altri istituti non-sistemici statunitensi (come).Rimangono comunque, come testimoniato dalle forti vendite odierne su, con le contrattazioni dei titoli che sono state interrotte più volte a causa della volatilità.Parlando poco prima dell'apertura del mercato, il ha detto che il management delle banche fallite sarà licenziato, che gli investitori non saranno protetti (anche se tutti i depositanti saranno tutelati) e che, in quanto i soldi impiegati per gli interventi annunciati proverranno invece dal gettito delle commissioni bancarie al Fondo di assicurazione dei depositi.Wall Street continua la seduta con unsuldello 0,32%, interrompendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 3.883 punti. Ottima la prestazione del(+1,63%); sulla stessa tendenza, sale l'(+0,88%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i(+1,92%),(+1,41%) e(+1,31%). Nel listino, i settori(-2,68%),(-1,63%) e(-0,49%) sono tra i più venduti.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,19%),(+2,81%),(+2,39%) e(+1,98%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,19%.scende del 3,04%. Calo deciso per, che segna un -1,73%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,55%.Tra idel Nasdaq 100,(+17,38%),(+15,29%),(+7,40%) e(+6,92%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,37%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,91%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,66%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,61%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:13:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 6%; preced. 6,4%)13:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,5%)13:30: Empire State Index (atteso -7,85 punti; preced. -5,8 punti)13:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,7%)13:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 5,4%; preced. 6%).