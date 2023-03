Wall Street volatile, si scommette su approccio meno aggressivo della Fed

First Republic Bank

Marriott International

(Teleborsa) -. Per il momento, le scommesse su un approccio meno aggressivo da parte dellasugli aumenti dei tassi di interesse sovrasta i timori per un effetto contagio a seguito del crollo dellae di altri istituti non-sistemici statunitensi (come Signature Bank).L'inizio di un panico bancario ha indotto il Tesoro e la Fed a definire SVB e Signature banche sistemiche e ad annunciare che tutti i, anche quelli non coperti dall'assicurazione della FDIC. Inoltre, durante il weekend hanno istituito un nuovo strumento, denominato Bank Term Funding Plan (BTFP), che consentirà alle banche di vendere alla Fed buoni del Tesoro e altre attività liquide di alta qualità alla pariRimangono comunque, come testimoniato dalle forti vendite odierne suParlando poco prima dell'apertura del mercato, il ha detto che il management delle banche fallite sarà licenziato, che gli investitori non saranno protetti (anche se tutti i depositanti saranno tutelati) e che, in quanto i soldi impiegati per gli interventi annunciati proverranno invece dal gettito delle commissioni bancarie al Fondo di assicurazione dei depositi.Il listino USA, con ilche sta mettendo a segno un +0,49%, spezzando la serie negativa iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 3.883 punti. In rialzo il(+1,49%); sulla stessa tendenza, sale l'(+0,86%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i(+2,42%),(+1,67%) e(+1,38%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-2,98%),(-0,96%) e(-0,48%).Tra i(+3,18%),(+2,72%),(+2,59%) e(+2,25%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,92%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,21%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,95%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,63%.Al top tra i, si posizionano(+20,99%),(+16,35%),(+5,44%) e(+5,40%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,45%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,63%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,19%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,09%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:13:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 6%; preced. 6,4%)13:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,5%)13:30: Empire State Index (atteso -7,85 punti; preced. -5,8 punti)13:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,7%)13:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 5,4%; preced. 6%).