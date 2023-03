Borse europee riprendono fiato. Future USA positivi

FTSE MIB

(Teleborsa) -, anche sul. Segnali rialzisti arrivano dai derivati statunitensi, lasciando presagire una partenza tonica tra circa un'ora. Al giro di boa i mercati europei cercano, dunque, di risalire la china dopo il crollo della vigilia, innescato dalla bufera sulle banche americane. Tuttavia, il nervosismo continua a prevalere sul sentiment degli investitori e la volatilità è ancora molto forte.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,073. C'è attesa per il dato sull'inflazione statunitense. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.907,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,49%) si attesta su 73,68 dollari per barile.Si riduce di poco lo, che si porta a +179 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,12%.bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,95%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,02%; composta, che cresce di un modesto +0,68%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,69% a 26.363 punti, invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata giovedì scorso; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,71% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 28.521 punti.Tra lea grande capitalizzazione, buona performance per, che cresce del 3,43%.Sostenuta, con un discreto guadagno del 3,15%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,32%.Ben impostata, che mostra un incremento del 2,22%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,73%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,44%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,19%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,07%),(+4,79%),(+4,19%) e(+2,77%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,42%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,45%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,26%.scende del 2,01%.Tra lepiù importanti:08:00: Tasso disoccupazione (atteso 3,8%; preced. 3,7%)08:00: Richieste sussidi disoccupazione (atteso -12,4K unità; preced. -30,3K unità)09:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 6,1%; preced. 5,9%)09:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 1%; preced. -0,2%)10:00: Produzione industriale, annuale (atteso 2,9%; preced. -0,9%).