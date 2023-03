BPER rinnova collaborazione con SAS per accelerare l'innovazione tecnologica

BPER Banca

(Teleborsa) -rinnova la collaborazioneper accelerare il percorso di modernizzazione e, come previsto dal Piano Industriale 2022-2025, le cui linee guida specifiche impongono di affiancare all’esperienza umana anche le informazioni, preziose, fornite dall’intelligenza artificiale.Nasce on questi presupposti, la piattaforma progettata perche provengono dalla clientela, dai competitor e dal contesto economico, per fornire risultati utili a determinare strategie, infrastrutture, ma anche servizi e prodotti più vicini possibile alle esigenze della clientela stessa.La scelta di adottare SAS Viya risponde perfettamente alladella Banca e, raggiungibile attraverso l’impiego di una, aperta, di facile utilizzo a tutti i livelli aziendali e integrabile con facilità. La piattaforma è infatti progettata proprio perall’interno di un'organizzazione, con, che consentono a tutte le unità della Banca di aumentare la produttività, di collaborare e condividere informazioni in modo fluido e veloce."Siamo felici di essere al fianco di BPER Banca per accompagnarla nel processo di innovazione e modernizzazione. Una relazione consolidata nel tempo che oggi si arricchisce di un nuovo capitolo, caratterizzato da tecnologie e soluzioni per affrontare il cambiamento, raggiungere gli obiettivi strategici e favorire la cultura analitica all’interno della banca", commenta, Regional Vice President SAS., Group CIO di BPER, ha aiigunto che "con questo accordo si potenzia ulteriormente una collaborazione duratura e di successo, mediante l’adozione di nuove soluzioni in grado di sviluppare ulteriormente le nostre capacità di utilizzare l’enorme patrimonio informativo di cui disponiamo, mettendolo a disposizione dell’intera organizzazione della banca".hanno definito anche un, dall’IT al Business, che coinvolgerà sia utenti che già utilizzano le soluzioni SAS, sia nuovi utenti, al fine di assicurare all’azienda di sfruttare al massimo la tecnologia a disposizione e garantirne un efficace valore di business.