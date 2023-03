Emergenza Ucraina: al via il bando di Fondazione CDP

(Teleborsa) - A oltre un anno dall’inizio del conflittoncia, primo bando dell’Istituzione, che punta a contrastare la crisi umanitaria causata dal conflitto in Ucraina attraverso la selezione di uno o più progetti che possano rispondere ai bisogni socio-sanitari, educativi e logistici della popolazione colpita.mette a disposizionea favore di enti, che potranno così avviare o ampliare attività di accoglienza e assistenza dedicate ai rifugiati ucraini in Italia, anche attraverso la creazione di opportunità di formazione, lavoro, oppure momenti ricreativi. Potranno allo stesso modo essere avviateI progetti dovranno essere presentati entro ilattraverso il portale dedicato: potranno avere una durata minima di 6 mesi e massima di un anno e concludersi entro dicembre 2024. Per ciascun progetto selezionato Fondazione CDP metterà a disposizione da un minimo di“Fondazione CDP lancia il suo primo bando confermando l’impegno per far fronte alle emergenze che caratterizzano il nostro tempo. L’iniziativa che annunciamo oggi si va ad aggiungere alle altre forme di sostegno avviate a favore della popolazione ucraina fin dall’inizio del conflitto, in collaborazione con partner istituzionali di primo piano”, ha dichiaratoPresidente della Fondazione CDP“Sono orgogliosa del lancio del primo bando ideato e sostenuto interamente da Fondazione CDP, che consentirà di realizzare importanti iniziative come alloggi temporanei, formazione e opportunità di lavoro e integrazione per i rifugiati. Il conflitto in Ucraina ha determinato una crisi umanitaria che necessita di interventi purtroppo prolungati. Le risorse assegnate costituiscono un contributo concreto per gli enti del terzo settore impegnati nel sostegno alla popolazione ucraina”, sottolinea, Direttrice Generale della Fondazione CDP.