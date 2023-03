Mercati europei cauti, pesa ancora bufera su banche USA

Generali

(Teleborsa) -, insieme alle altre borse europee, dove prevale il nervosismo tra gli investitori ed una forte volatilità. I titoli in generale, ma soprattutto i finanziari, risentono ancora del, nonostante le rassicurazioni delle autorità americane e le speranze di un ammorbidimento delle politiche della Fed, alla luce dei fallimenti bancari. Il mercato adesso scommette su un rialzo dei tassi di 25 punti base a marzo. Sul fronte macro c'è attesa anche per ilSul versante societario, si muove al rialzo il titoloche ha dato i risultati del 2022 che si chiude con un utile di 2,9 mld (+2,3%), mentre la cedola sale a 1,16 euro per azione. Confermati gli obiettivi del piano.Sul mercato valutario, l'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,24%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,58%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 73,05 dollari per barile, in forte calo del 2,33%.Balza in alto lo, posizionandosi a +187 punti base, con un incremento di 6 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,13%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,53%, deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, e senza slancio, che negozia con un +0,18%.Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 26.209 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 28.349 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Poco sopra la parità il(+0,26%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per il(+0,55%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,11%),(+1,53%),(+1,46%) e(+1,32%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,98%.scende dell'1,81%.Calo deciso per, che segna un -1,79%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,38%.del FTSE MidCap,(+5,79%),(+2,66%),(+1,86%) e(+1,54%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,39%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,61%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,18%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,96%.Tra ledi maggior peso:08:00: Tasso disoccupazione (atteso 3,8%; preced. 3,7%)08:00: Richieste sussidi disoccupazione (atteso -12,4K unità; preced. -30,3K unità)09:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 6,1%; preced. 5,9%)09:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 1%; preced. -0,2%)10:00: Produzione industriale, annuale (atteso 2,9%; preced. -0,9%).