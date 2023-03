Sesa, analisti confermano giudizi dopo risultati positivi

Sesa

Equita

Intesa Sanpaolo

Intermonte

Sesa

(Teleborsa) - Glisono concordi nel descrivere dei primi 9 mesi dell'esercizio di, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, e lasciano pressoché invariate le loro stime per l'anno in corso.ha confermato la raccomandazione "" e il target price a. Gli analisti affermano che i messaggi più interessanti emersi dalla call sono: buona visibilità della guidance FY24, grazie a solido backlog e ricavi ricorrenti; l'M&A già annunciato contribuisce per circa 15/20% della crescita FY24, con eventuale nuovo M&A che sarà on top sulla guidance FY24; la diluzione della crescita NI adj. nel FY24 vs. crescita dell'EBITDA è dovuta a maggiori costi per interessi, accantonamenti per bad debts e D&A.ha confermato la raccomandazione "" e il target price a. "Continuiamo ad apprezzare la capacità del Sesa di sovraperformare il trend di mercato nelle fasi di decelerazione economica, guadagnando quote di mercato - si legge in una nota - Apprezziamo anche il suo posizionamento competitivo, grazie alle partnership strategiche con attori IT globali, l'attenzione alle linee di business a valore aggiunto e la sua forte esposizione alle società industriali e di servizi, accompagnata da una positiva dinamica degli utili previsti e da una sana generazione di cassa".ha confermato la raccomandazione "" e il target price a. "Sesa sta godendo di una crescita organica molto forte e rimane ben posizionata per cogliere ulteriori opportunità di M&A, anche fuori dall'Italia. Nonostante un contesto macro complesso, le tendenze di business dovrebbero rimanere sane e il gruppo gode di un forte posizionamento di mercato grazie a un chiaro focus sulla tecnologia, con ricavi ben diversificati su un'ampia base di clienti", si legge nella ricerca odierna.Oggi, attestandosi a 119,9 euro per azione, con