Unidata, ricavi 2022 salgono a 51,3 milioni con margini in calo. Dividendo di 0,10 euro

Unidata

(Teleborsa) -, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext Growth Milan, ha chiuso il 2022 conpari a 51,3 milioni di euro, in crescita di circa il 39% rispetto al 2021. L'è pari a 16,2 milioni di euro e risulta in crescita di oltre il 15% rispetto al risultato dello stesso periodo 2021, con undel 31,6% nel 2022, in calo rispetto allo scorso esercizio (38,1%) in virtù dell'incremento delle attività di realizzazione della infrastruttura di rete per la partecipata Unifiber.Ilè pari ad un utile di 7,5 milioni di euro, -4% rispetto al risultato registrato nel 2021 (che aveva beneficiato dell'effetto fiscale dovuto al rilascio del fondo imposte differite - per 1,8 milioni - sulla rivalutazione della rete effettuata nello scorso esercizio).L'è pari a 8,5 milioni di euro, rispetto ai 2,2 milioni al 31 dicembre 2021. L'incremento è principalmente legato ai costi sostenuti per il versamento dell'acconto sul prezzo per l'acquisizione del Gruppo TWT pari a 2,8 milioni e per i conferimenti in conto capitale nella partecipata Unifiber pari a 2 milioni."I risultati positivi raggiunti in questo esercizio 2022 confermano la qualità e l'efficacia del nostro modello di business - ha commentato l'- Il recente perfezionamento dell'acquisizione del Gruppo TWT ci permette di ampliare il portafoglio dei nostri servizi e la nostra presenza sul territorio nazionale per affermarci così tra i primi operatori in Italia nel prossimo futuro. Fibra&Networking, Cloud&Datacenter, IoT&Smart Solutions saranno i protagonisti del percorso di crescita che intendiamo perseguire, un percorso che non può prescindere da un impegno costante nell’ambito della Ricerca e dello Sviluppo".Il CdA ha proposto undi 0,10 euro per azione. Il dividendo sarà messo in pagamento, se l'assemblea di prossima convocazione ne approverà la distribuzione, a partire dal 10 maggio 2023, previo stacco della cedola l'8 maggio 2023. La data di legittimazione al pagamento (record date) è fissata al 9 maggio 2023.Inoltre, il board ha assunto, nel corso dell'odierna riunione, le delibere propedeutiche al progetto di. Il progetto di quotazione sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea che verrà convocata per il prossimo 18 aprile 2023.