Wall Street chiude contrastata. Attesa Fed meno aggressiva

(Teleborsa) - Chiusura con segni misti per Wall Street, con ilche lascia sul parterre lo 0,28%, mentre, al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni l', fermandosi a 3.856 punti. In denaro il(+0,79%); sulla parità l'(+0,13%).Il listino azionario americano è riuscito a limitare le perdite dopo essere passato anche in territorio positivo a metà seduta, con gli investitori che valutano una possibile pausa nei rialzi dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve a marzo. Le scommesse su un approccio meno aggressivo da parte della Fed ha sovrastato quindi i timori per un effetto contagio a seguito del crollo della Silicon Valley Bank (SVB) e di altri istituti non-sistemici statunitensi (come Signature Bank). Rimangono comunque forti preoccupazioni su altri istituti di credito regionali o di medie dimensioni, come testimoniato dalle forti vendite odierne su First Republic Bank, Western Alliance Bancorp e PacWest Bancorp, con le contrattazioni dei titoli che sono state interrotte più volte a causa della volatilità.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,54%),(+0,92%) e(+0,55%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-3,78%),(-1,96%) e(-1,09%).Tra i(+2,33%),(+2,14%),(+1,34%) e(+1,32%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,87%.scende del 3,71%.Calo deciso per, che segna un -2,75%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,97%.Tra i(+16,97%),(+14,51%),(+6,95%) e(+6,31%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,78%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,97%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,20%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,22%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:13:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 6%; preced. 6,4%)13:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,5%)13:30: Empire State Index (atteso -7,85 punti; preced. -5,8 punti)13:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,7%)13:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 5,4%; preced. 6%)13:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,3%; preced. 3%)13:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 6,4%).