Wall Street positiva dopo l'inflazione, aumenta attesa per Fed

(Teleborsa) - Dopo la doccia fredda sui mercati causati dalla vicenda della Silicon Valley Bank (), gli, chiedendosi se un deterioramento delle condizioni finanziarie in generale, e del sistema bancario in particolare, potrebbero spingere il FOMC a interrompere i rialzi la prossima settimana. Intanto, i, dopo giorni di sofferenza.Il robusto rapporto sull'occupazione di febbraio aveva spostato leda +25 punti base a +50 punti base alla riunione del 21-22 marzo, ma il crollo di SVB ha spostato i prezzi di mercato verso un, con alcune banche d'affari che si sono spinte a prevedere tassi fermi al prossimo meeting."Sarà difficile per la Fed alzare i tassi subito dopo aver adottato misure straordinarie a sostegno del sistema finanziario, soprattutto perché i problemi sono stati innescati in gran parte dall'aumento dei tassi - ha commentato Mark Haefele, Chief Investment Officer di UBS Global Wealth Management - E ritardare gli aumenti dei tassi di alcune settimane non avrebbe un impatto significativo sulle prospettive di inflazione. Quindi laalla riunione della prossima settimana per, utilizzando il dot plot per segnalare che rimane impegnata ad affrontare l'inflazione".Intanto, è risultata in linea con le previsioni degli analisti, anche sedel massimo in cinque mesi, mettendo pressione sui funzionari della Federal Reserve. Altri dati nel corso della settimana - la produzione industriale statunitense (venerdì) e le vendite al dettaglio (mercoledì) - saranno prese in considerazione nella scelta.Tra i titoli sotto osservazione rimangono quelli delle, crollate nelle scorse sedute e che. In particolare, occhi puntati suPositive, dopo che una corte d'appello della California ha stabilito che le aziende possono continuare aSotto pressione, che prevede ora una, con la revisione della guidance che è stata causata da maggiori spese per personale e carburante, oltre che una domanda debole nei primi mesi dell'anno.Il CEO di, ha dichiarato che la società. Il nuovo round di licenziamenti segue un precedente round di tagli, annunciato a novembre, che ha interessato oltre 11.000 lavoratori., che mostra un guadagno dello 0,94% sul, spezzando la serie negativa iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, avanza con forza l', che continua gli scambi a 3.914 punti. In netto miglioramento il(+1,75%); come pure, positivo l'(+1,48%).