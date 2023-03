Forte calo nei mercati europei, Milano maglia nera

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee, che tornano a vedere, sulla scia del dato sull'inflazione statunitense e al buon andamento di Wall Street.Crescono intanto le attese per il, con i banchieri centrali che sono ancora orientati verso un aumento dei tassi di mezzo punto percentuale, nonostante le turbolenze nel settore bancario provocati dai fallimenti degli istituti negli USA.Sul, la produzione industriale dell'Eurozona è aumentata più del previsto a gennaio 2023. L'inflazione francese di febbraio è stata rivista al rialzo , mentre i prezzi all'ingrosso in Germania sono saliti a febbraio trainati dagli alimentari.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,55%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,05%. Lieve calo del(Light Sweet Crude Oil), che scende a 71,58 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +178 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 4,11%.in perdita, che scende dell'1,95%, pesante, che segna una discesa di ben -1,82 punti percentuali, e seduta negativa per, che scende del 2,44%.Giornata nera per la, che affonda con una discesa del 2,66%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il, che retrocede a 28.222 punti, ritracciando del 2,61%.In forte calo il(-2,24%); come pure, pesante il(-2,12%).di Milano a ottenere un buon risultato, che segna un aumento dell'1,21%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,31%.Soffre, che evidenzia una perdita del 5,21%.Sensibili perdite per, in calo del 5,04%.In apnea, che arretra del 4,60%.Tra i(+8,64%),(+4,29%),(+2,62%) e(+1,24%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,21%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,61%.Preda dei venditori, con un decremento del 4,66%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,10%.