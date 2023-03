Italian Exhibition Group, comunicazioni su azioni proprie

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) -, con riferimento al programma di acquisto di azioni proprie deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 29 agosto 2022 in esecuzione della delibera dell’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2022, ha comunicato di aver, tra il 6 e il 10 marzo 2023 inclusi, complessivamenteper un controvalore pari aA seguito degli acquisti comunicati, al 10 marzo, la Società attiva nell'organizzazione di eventi fieristici e congressuali detiene 138.500 azioni proprie, pari allo 0,45% del capitale sociale avente diritto di voto.A Piazza Affari, oggi, modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dello 0,40%.