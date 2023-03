Le Borse europee affondano su timori per Credit Suisse e prima della BCE

Credit Suisse

(Teleborsa) -. Sul sentiment degli investitori pesa il crollo di, dopo che il suo principale azionista ha escluso di investire ulteriormente nella travagliata banca svizzera. Ciò aumenta le, dopo i fallimenti di alcune banche statunitensi dei giorni scorsi.Crescono intanto le attese per il, con i banchieri centrali che sono ancora orientati verso un aumento dei tassi di mezzo punto percentuale, nonostante le turbolenze nel settore bancario."I- ha commentato Kevin Thozet, membro del Comitato Investimenti di Carmignac - Non hanno ancora terminato il ciclo di tightening, ma le crepe stanno già iniziando a mostrarsi in successione, dopo un decennio di politiche procicliche ultra-accomodanti. Devono infatti continuare a cercare di rallentare l'economia riducendo e, allo stesso tempo, ripristinando la liquidità nel sistema bancario per garantire l'integrità dei depositi, minati dal marcato deprezzamento degli asset "risk-free" negli ultimi tre anni".Sul, la produzione industriale dell'Eurozona è aumentata più del previsto a gennaio 2023. L'inflazione francese di febbraio è stata rivista al rialzo , mentre i prezzi all'ingrosso in Germania sono saliti a febbraio trainati dagli alimentari.Giornata nera per l', che affonda con una discesa dell'1,56%. L', in aumento (+1,07%), raggiunge 1.922,8 dollari l'oncia. Prevalgono le vendite sul(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 69,97 dollari per barile, in forte calo dell'1,91%.Lopeggiora, toccando i +185 punti base, con un aumento di 8 punti base rispetto al valore precedente, con ilpari al 4,05%.seduta negativa per, che scende del 2,91%, sensibili perdite per, in calo del 2,94%, e in apnea, che arretra del 3,52%.Giornata nera per la, che affonda con una discesa del 3,69%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che continua la giornata a 27.925 punti, in forte calo del 3,63%. Pessimo il(-3,24%); sulla stessa linea, in forte calo il(-2,78%).di Milano, troviamo(+0,85%),(+0,76%) e(+0,66%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,63%.scende del 7,32%.Tonfo di, che mostra una caduta del 7,13%.Calo deciso per, che segna un -6,85%.del FTSE MidCap,(+4,74%),(+4,59%),(+1,28%) e(+1,18%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,37%.Lettera su, che registra un importante calo del 6,68%.Scende, con un ribasso del 6,48%.Crolla, con una flessione del 5,88%.