Wall Street scivola con i bancari

(Teleborsa) -, che segue al ribasso le borse europee su dilagare dei timori di un default della big svizzera Credit Suisse che segue di un paio di giorni le ansie provocate dal fallimento della banca regionale americana SVB. A New York si registra una flessione dell'1,21% sul; si muove in retromarcia l', che scivola a 3.879 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,07%); sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,50%.In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,31%) e(+1,02%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-5,36%),(-3,70%) e(-3,13%).del Dow Jones,(+1,65%),(+1,55%),(+1,22%) e(+0,95%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,95%.Seduta negativa per, che scende del 4,38%.Sensibili perdite per, in calo del 4,37%.In apnea, che arretra del 4,10%.Tra i(+3,70%),(+3,26%),(+3,13%) e(+2,87%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,32%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,90%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,10%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,69%.