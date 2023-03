Borse europee positive su sollievo Credit Suisse, attesa per BCE

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, dopo che nella nottesi è assicurata un'iniziazione di liquidità di 50 miliardi di franchi dalla Banca centrale svizzera per. Rimane grande incertezza su quelle che potrebbero essere le decisioni odierne della Banca centrale europea (BCE).Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,33%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.921,8 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,58%.Scende lo, attestandosi a +185 punti base, con un calo di 6 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 4,10%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,65%, ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,00%, eavanza dello 0,85%.Lieve aumento per la, con ilche sale dello 0,68% a 25.740 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 27.870 punti.Buona la prestazione del(+0,75%); con analoga direzione, guadagni frazionali per il(+0,33%).Tra lea grande capitalizzazione, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,67%, conche ha migliorato il giudizio a Overweight.Denaro su, che registra un rialzo del 2,34%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,23%.Buona performance per, che cresce del 2,03%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,68%.di Milano,(+5,22%, dopo i risultati 2022 in linea con le attese e il miglioramento delle prospettive),(+2,80%),(+2,10%) e(+1,91%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,37%, dopo i risultati operativi in calo nel 2022 Lettera su, che registra un importante calo del 4,10%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,74%.scende del 2,68%.