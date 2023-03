Borse europee volatili tra timori banche e BCE

Credit Suisse

(Teleborsa) -. Resta indietro invece la piazza di Milano, che non riesce a cogliere il vento degli acquisti. L'avvio di seduta era stato brillante, dopo che nella nottesi è assicurata un'iniziazione di liquidità di 50 miliardi di franchi dalla Banca centrale svizzera per. Rimane grande incertezza su quelle che potrebbero essere le decisioni odierne della Banca centrale europea (BCE).Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,059. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,52%. Profondo rosso per il(Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 67,19 dollari per barile, in netto calo dello 0,62%.In deciso ribasso lo, che si posiziona a +181 punti base, con un forte calo di 10 punti base, con il reche si posiziona al 4,03%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,20%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,28%, e sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,60%.Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 25.534 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 27.654 punti.Guadagni frazionali per il(+0,38%); sulla parità il(+0,05%).di Piazza Affari, sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,88%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,71%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,63%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,58%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,12%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,95%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,80%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,52%.di Milano,(+11,72%),(+4,41%),(+3,07%) e(+2,44%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,96%.Sensibili perdite per, in calo del 6,55%.In apnea, che arretra del 4,97%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,70%.