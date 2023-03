Elica, CdA propone dividendo in crescita a 0,07 euro per azione

Elica

(Teleborsa) - Ildi, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di cappe e piani aspiranti da cucina, ha proposto unin crescita del 16,5% a 0,07 euro per azione, e destinazione del residuo a riserva straordinaria.Tenuto conto del fatto che il pagamento ordinario 2021 è avvenuto nel mese di ottobre 2022, la società ha proposto come data di stacco della cedola n. (10) il giorno 3 luglio 2023, la record date il giorno 4 luglio 2023 e la payment date il giorno 5 luglio 2023.Il board ha anche, confermando i risultati preliminari diffusi il 14 febbraio "Nel corso degli ultimi due anni, abbiamo raddoppiato margini e generazione di cassa, questo nonostante lo scenario macroeconomico incerto, le pressioni inflazionistiche e un contesto geopolitico ancora critico - ha commentato il- Abbiamo: dall'esecuzione dei progetti strategici; alla crescita del marchio Elica e della Divisione Motori, al rafforzamento dei margini: il nostro risultato netto nel 2022 è cresciuto del 37% consentendoci di onorare un ulteriore impegno preso proponendo un dividendo in crescita del 16,5% rispetto allo scorso anno"."Il: un primo semestre ancora più sfidante della seconda metà del 2022 con una domanda in forte contrazione ed un H2 in ripresa - ha aggiunto - ma la flessibilità del nostro nuovo footprint produttivo in Europa, l’ampliamento della gamma Cooking attraverso nuove linee prodotto insieme alle opportunità che arrivano dalla Divisione Motori, sempre più protagonista nel percorso di transizione energetica, ci permetteranno di affrontare con confidenza anche questa sfida".