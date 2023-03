Equita: utile 2022 supera 16 milioni, ricavi 87 milioni

Equita

(Teleborsa) -, la principale investment bank indipendente in Italia, ha chiuso l'esercizio 2022 conin crescita a 86,9 milioni. In particolare il gruppo ha registrato ricavi netti da attività con i clienti a 83 milioni, in crescita del 5% rispetto al 2021 e registrando il miglior risultato dalla quotazione.L'sale a 16,2 milioni.L'area dell'investment banking ha visto i ricavi crescere a 41,3 milioni nel 2022 (+7%).Proposto un dividendo pari a 0,35 euro per azione.: a sei anni dalla quotazione, grazie all'impegno di tutti i professionisti del gruppo, siamo riusciti a far crescere i ricavi da 54 milioni a 87 milioni (+61% rispetto al 2017), gli utili da 11 milioni a 16 milioni (+47% rispetto al 2017) e a premiare i nostri azionisti con un Total Shareholder Return superiore al 71%" - afferma-. "Il 2022 è stato importante anche sul fronte della sostenibilità: dopo aver raggiunto la carbon-neutrality e aver creato un team di sustainable finance dedicato a investitori, aziende, imprenditori ed istituzioni, nel corso dell'anno abbiamo anche costituito Fondazione Equita, l'ente del terzo settore che ci vede impegnati sui temi a noi cari come i giovani e la valorizzazione del talento, l'arte e la cultura, l'educazione finanziaria e la comunità in generale".