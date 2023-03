Intesa Sanpaolo, il Museo del Risparmio e il network FLITIN partecipano alla Global Money Week 2023

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, attraverso il suo- la rete di ambassador del Gruppo che ha l’obiettivo di diffondere l’educazione finanziaria in Italia e nei paesi dove la Divisione International Subsidiary Banks è presente - partecipa alla, la manifestazione mondiale in programma dal 20 al 26 marzo 2023 e dedicata ai giovani fin dall’età prescolare per sensibilizzarli sull'importanza di acquisire le conoscenze, le abilità e i comportamenti necessari per prendere decisioni finanziarie coerenti con le proprie esigenze e possibilità.Il tema dell’edizione 2023 è(“Plan your money, plant your future”), a sottolineare il collegamento tra la pianificazione delle proprie finanze e il proprio futuro, anche in relazione alle sfide della sostenibilità ambientale e sociale.Per l’occasione FLITIN ("Financial Literacy International Network") ha organizzato illa finalissima dell’iniziativa, un contest internazionale che ha coinvolto alcune scuole di sette Paesi - Moldavia, Croazia, Slovacchia, Ungheria, Albania, Romania, Egitto - con lo scopo di sensibilizzare gli studenti dellesulla cultura finanziaria di base, in maniera divertente. Dopo una prima qualificazione nazionale, che ha coinvolto 68 classi per un totale di 1500 studenti, le scuole finaliste di ciascun Paese si affronteranno contemporaneamente in un ultimo sfidante quiz sulle curiosità legate al denaro e al risparmio. La classe vincitrice potrà godere di un'esperienza culturale nel proprio paese offerta dalla Banca.Si tratta della seconda iniziativa del network internazionale, lanciato ad ottobre scorso, con l’obiettivo di diffonderein Italia e nei diversi Paesi dove la Divisione International Subsidiary Banks Intesa Sanpaolo è presente: Albania, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Egitto, Moldavia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ucraina e Ungheria. Un network internazionale che mira a condividere conoscenze, skills, metodologie, strumenti, risorse ed esperienze nell’ambito dell’educazione finanziaria, con un unico grande obiettivo: incrementare il livello di alfabetizzazione economico finanziaria dei cittadini, con elevati standard di qualità e secondo le linee guida OCSE.Ildi Intesa Sanpaolo ha inoltre organizzato due interessanti iniziative per le scuole: il 22 marzo la lezione interattiva “Dalla moneta al conto corrente” in cui i ragazzi delle scuole secondarie di I grado, attraverso video animati, sondaggi e nuvole di parole, saranno condotti in un viaggio dalle origini della moneta alla nascita del conto corrente. Curiosità, antiche leggende e interviste “impossibili” permetteranno di scoprire come la moneta è nata e come si è evoluta nel corso delle diverse epoche storiche, e di apprendere concetti importanti per la gestione quotidiana del denaro. L’incontro si concluderà con una divertente sfida a quiz tra le classi partecipanti.Per leinvece, il 24 marzo è in programma l’evento online “Il meraviglioso mondo di For e Mica fra soldini e salvadanai” nel quale le mascotte del Museo, le formiche For e Mica, racconteranno ai bambini curiosità storiche sul salvadanaio, oggetto iconico del risparmio, e spiegheranno alcuni concetti importanti per la gestione quotidiana del denaro. La lezione sarà animata con quiz, video e piccoli esercizi da svolgere in classe.